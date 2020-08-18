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В Кировской области за сутки выявили 57 новых случаев коронавирусной инфекции

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru

В Кировской области за сутки выявили 57 новых случаев коронавирусной инфекции
Больничная палата. Фото: сайт органов власти РА

По данным на 18 августа, в Кировской области выявлено 5 817 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, протекающей с клиническими проявлениями.

В том числе за последние сутки COVID-19 выявлен у 57 кировчан. Накануне был зафиксирован 51 случай заболевания. Об этом сообщает региональный Минздрав.

По данным федерального оперштаба, за сутки в регионе скончался один человек, таким образом, всего смертельных случаев в регионе уже 88. Три пациента в настоящее время подключены к ИВЛ.

ДВа

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