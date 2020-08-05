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Власти Кировской области решили снять еще часть ограничений по коронавирусу

, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru

Власти Кировской области решили снять еще часть ограничений по коронавирусу
Театр. Фото: pixabay.com

После решения кировских властей о снятии ряда ограничений, в региональном правительстве прошла встреча с представителями бизнес-компаний, которые организуют культурно-массовые и развлекательные мероприятия.

Принято решение возобновить работу кинотеатров, театров, концертных организаций с 10 августа. Кроме этого, откроются организации, где есть посадочные места в зрительных залах.

Сообщается, что первых зрителей кинотеатры смогут принять уже на следующей неделе, а первые спектакли, концерты начнутся согласно концертно-театральному сезону. Представители бизнес-компаний будут вести подготовительную работу. Под запретом остается проведение дискотек и массовых мероприятий.

ДВа

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