Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Власти Кировской области приняли решение продлить все действующие ограничения

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru

Власти Кировской области приняли решение продлить все действующие ограничения
Защитная маска. Фото: pixabay.com

Правительство Кировской области опубликовало постановление, согласно которому все действующие ограничения продлены до 31 июля.

Согласно документу, по-прежнему запрещена работа спа-салонов, соляриев, бань, саун, кинотеатров, детских развлекательных центров, ночных клубов. Также запрещено проведение массовых мероприятий, говорится в сообщении оперштаба.

При соблюдении санитарно-гигиенических норм в регионе разрешена работа общепита, библиотек, музеев, парикмахерских и фитнес-центров. За сутки в Кировской области выявили 58 новых случаев заражения COVID-19.

Ранее аналогичные меры были приняты в Волгоградской области.

ДВа

Общество

Политолог оценил предложение Дегтярева снизить плату за ЖКХ

Политолог оценил предложение Дегтярева снизить плату за ЖКХ

Михаил Дегтярев, только вступив в должность врио губернатора Хабаровского края, тут же предложил снизить плату за ЖКХ для малообеспеченных слоев населения. Политолог Константин Калачев оценил позицию чиновника.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью