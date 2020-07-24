Власти Кировской области приняли решение продлить все действующие ограничения

Правительство Кировской области опубликовало постановление, согласно которому все действующие ограничения продлены до 31 июля.

Согласно документу, по-прежнему запрещена работа спа-салонов, соляриев, бань, саун, кинотеатров, детских развлекательных центров, ночных клубов. Также запрещено проведение массовых мероприятий, говорится в сообщении оперштаба.

При соблюдении санитарно-гигиенических норм в регионе разрешена работа общепита, библиотек, музеев, парикмахерских и фитнес-центров. За сутки в Кировской области выявили 58 новых случаев заражения COVID-19.

Ранее аналогичные меры были приняты в Волгоградской области.

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