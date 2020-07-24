Власти Волгоградской области продлили ограничительные меры на неопределенный срок
24 июля 2020, 15:25[ «Аргументы Недели» ]
В Волгоградской области продлены ограничительные меры для предупреждения распространения COVID-19.
Оперативный штаб внес изменения в постановление губернатора региона, чтобы продлить срок действия существующих ограничений, который истекает на следующей неделе. Принято решение об их продлении и усилении.
Согласно изменениям, до 9 августа продлевается режим самоизоляции работающих граждан старше 65 лет. Кроме этого, усиливается масочный режим – его действие расширено на уличную торговлю. Также введен запрет гражданам с температурой тела выше 37,2 градусов на посещение мест массового скопления людей.
Продлевается на неопределенный срок запрет на посещение обучающимися образовательных организаций региона. Решение об их работе в новом учебном году будет принято до 20 августа.
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