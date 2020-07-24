Власти Волгоградской области продлили ограничительные меры на неопределенный срок

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24 июля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Здание администрации Волгоградской области. Фото: официальный сайт ВО

В Волгоградской области продлены ограничительные меры для предупреждения распространения COVID-19.

Оперативный штаб внес изменения в постановление губернатора региона, чтобы продлить срок действия существующих ограничений, который истекает на следующей неделе. Принято решение об их продлении и усилении.

Согласно изменениям, до 9 августа продлевается режим самоизоляции работающих граждан старше 65 лет. Кроме этого, усиливается масочный режим – его действие расширено на уличную торговлю. Также введен запрет гражданам с температурой тела выше 37,2 градусов на посещение мест массового скопления людей.

Продлевается на неопределенный срок запрет на посещение обучающимися образовательных организаций региона. Решение об их работе в новом учебном году будет принято до 20 августа.