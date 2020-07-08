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В Волгоградской области деньги на ремонт Думы решили направить на борьбу с коронавирусом

, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Волгоградской области деньги на ремонт Думы решили направить на борьбу с коронавирусом
Волгоградская облдума. Фото: сайт Заксобрания ВО.

Волгоградские депутаты отказались от ремонта Думы в пользу расходов на борьбу с коронавирусом.

33,5 млн рублей, выделенные на ремонт парламентских помещений, депутаты Думы Волгоградской области перераспределили на меры профилактики коронавирусной инфекции.

«Учитывая сегодняшние непростые условия, обновление и модернизация материально-технической базы парламента подождут, а сэкономленные таким образом средства помогут решению наиболее актуальных вопросов», – отметил спикер законодательного собрания Александр Блошкин.

ДВа

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