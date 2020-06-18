Депутат Волгоградской областной думы признался, что заразился коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Волгоградской облдумы Борис Коротков. Фото: Инстаграм Бориса Короткова.

Председатель комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Волгоградской области думы Борис Коротков признался, что получил положительный тест на коронавирус.

Об этом депутат областного парламента сообщил на своей странице в Инстаграм. Коротков отметил, что за последние два дня в его адрес поступило множество звонков и сообщений по поводу состояния здоровья.

Как выяснилось, несколько дней назад он сдал тест на коронавирус, результат, как отмечает депутат, «пришел положительный». Он также отметил, что его болезнь протекает бессимптомно.

Депутат также обратился к землякам с просьбой соблюдать меры безопасности по коронавирусу.