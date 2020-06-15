Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров продлил режим самоизоляции до 23 июня.
По словам губернатора это стало возможным в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусной инфекцией в Волгогрдской области: коэффициент распространения заболеваемости составляет ниже единицы, а смертность ниже средней по стране. Но из-за высокого уровня заболеваемости пневмониями основные ограничения пока останутся.
Бочаров отметил, что именно после 23 июня в регионе начнут снимать ограничения в значительной части сфер деятельности.
Губернатор призвал продолжить соблюдать рекомендованные меры эпидбезопасности, чтобы можно было в дальнейшем воплотить задуманное в жизнь.