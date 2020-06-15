Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: volgasib.ru

Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Фото: сайт правительства ВО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров продлил режим самоизоляции до 23 июня.

По словам губернатора это стало возможным в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусной инфекцией в Волгогрдской области: коэффициент распространения заболеваемости составляет ниже единицы, а смертность ниже средней по стране. Но из-за высокого уровня заболеваемости пневмониями основные ограничения пока останутся.

Бочаров отметил, что именно после 23 июня в регионе начнут снимать ограничения в значительной части сфер деятельности.

Губернатор призвал продолжить соблюдать рекомендованные меры эпидбезопасности, чтобы можно было в дальнейшем воплотить задуманное в жизнь.

ДВа

В мире

Турчинов назвал помеху для масштабного наступления Киева на республики Донбасса

Турчинов назвал помеху для масштабного наступления Киева на республики Донбасса

Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза, рассказал, что мешает Киеву организовать наступление на республики Донбасса. По данному вопросу политик высказался в разговоре с журналистами.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью