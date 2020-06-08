Власти Волгоградской области решили отменить перчаточный режим

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8 июня 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

Девушки в перчатках. Фото: Pixabay

В Волгоградской области ношение перчаток в общественных местах станет добровольным.

Ранее в регионе при нахождении в местах общего пользования, общественном транспорте, включая такси, а также при нахождении на территории вокзалов и аэропортов использование перчаток было обязательным, наряду с максами или респираторами.

В новом постановлении губернатора Волгоградской области обязательное использование перчаток исключили. Теперь волгоградцы смогут самостоятельно решить, надевать ли перчатки в общественном транспорте или в магазине. Ношение защитных масок осталось обязательным пунктом.

В региональном оперативном штабе отметили, что гражданам предлагается носить перчатки не в обязательном, а в добровольном порядке, но тем, кто откажется от средств защиты рук, стоит чаще их мыть руки хозяйственным мылом и использовать антисептики.