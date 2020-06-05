Власти Волгоградской области разрешили жителям выходить на работу

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5 июня 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Фото: официальный сайт ВО.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление, разрешающее волгоградцам выходить на работу в незакрытых сферах экономики и участвовать в выборах.

Кроме этого, безработные волжане получили возможность покидать дома для поиска работы. Также волгоградцев ждут в МФЦ, которым расширили список услуг, предоставляемых очно.

Ранее работающим во время пандемии коронавируса компаниям разрешалось выпускать на работу только сотрудников, без которых деятельность была практически невозможной.

Кроме введения некоторых послаблений, волгоградцам запрещается до 17 июня покидать места проживания за исключением ряда случаев.