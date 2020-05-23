Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Волгоградской области не осталось чистых от коронавируса районов

, 16:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

В Волгоградской области не осталось чистых от коронавируса районов
Фото: Pixabay

В Волгоградской области не осталось районов, где бы не было зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперативного штаба, первый случай заболевания был зарегистрирован в Октябрьском районе области, диагноз подтвердился у ребенка.

Октябрьский район на юго-востоке граничит с Калмыкией и Котельниковским районом Волгоградской области. На севере его граница пролегает вдоль Калачевского района, на северо-востоке –  Светлоярского района. На всех этих территориях есть зарегистрированные случаи новой коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в соседнем Краснодарском крае от коронавируса скончалась еще одна пациентка.

ДВа

В мире

Гемпель выразил свое мнение об отказе Украины участвовать в заседании СБ ООН по формуле Арриа

Гемпель выразил свое мнение об отказе Украины участвовать в заседании СБ ООН по формуле Арриа

Глава комитета по межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель выразил мнение об отказе представителей Украины участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью