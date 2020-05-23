В Волгоградской области не осталось чистых от коронавируса районов

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23 мая 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

Фото: Pixabay

В Волгоградской области не осталось районов, где бы не было зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперативного штаба, первый случай заболевания был зарегистрирован в Октябрьском районе области, диагноз подтвердился у ребенка.

Октябрьский район на юго-востоке граничит с Калмыкией и Котельниковским районом Волгоградской области. На севере его граница пролегает вдоль Калачевского района, на северо-востоке – Светлоярского района. На всех этих территориях есть зарегистрированные случаи новой коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в соседнем Краснодарском крае от коронавируса скончалась еще одна пациентка.