В Краснодарском крае от коронавируса скончалась еще одна пациентка

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23 мая 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи скорой помощи. Фото: соцсети

23 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил о летальном исходе пациента с COVID-19.

По данным регионального Минздрава, в течение недели женщина была дома и пыталась самостоятельно побороть болезнь, не обращаясь за помощью к медикам. 17 мая ее доставили в инфекционное отделение, спустя два дня женщину подключили к аппарату ИВЛ.

20 мая стало известно, что анализ на коронавирус дал положительный результат. Пациентка болела сахарным диабетом, гипертонией и ишемической болезнью сердца.

«Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось», – говорится в сообщении.

По данным на 23 мая, на Кубани за сутки коронавирус выявили у 89 человек.

Ранее сообщалось, что в Крыму усилят контроль за въездом в регион.