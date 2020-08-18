Стратегия развития, стратегия выживания

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18 августа 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинской области — ЕСТЬ СТРАТЕГИЯ. А если кто-то говорит, что стратегии нет — то это неправда. Документ «Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года», был дружно принят законодательным собранием региона еще в 2008 году.

И, что с того, что некоторые эксперты уже тогда откровенно смеялись над стратегией развития Челябинской области — 2020, в которой были заложены явно недостижимые показатели. Все равно депутатам надо бы сегодня подвести итоги выполнения этой программы. Хотя бы для того, чтобы подобного не случалось впредь.

Мало кто конечно помнит, что Стратегия, разрабатывалась в тот славный для Южного Урала год, когда губернатор Челябинской области Петр Сумин, вдруг неожиданно стал «Лидером российской экономики – 2006». Такое звание ему было присвоено по решению оргкомитета Международного форума «Мировой опыт и экономика России».

Участники того самого форума восторженно отметили активную и целенаправленную деятельность главы региона по реализации стратегии устойчивого экономического роста страны и повышению качества жизни российских граждан. Да, да. Опять судьбоносная стратегия…

Дважды два уже четыре, а будет еще лучше

Давайте вспомним, как все замечательно тогда начиналось. Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года была рассмотрена: в Москве, в Министерстве регионального развития РФ, и признана одной из лучших; на VIII Южно-Уральском экономическом форуме; на совещании экономических служб ассоциации «Большой Урал»; на расширенной коллегии Минэкономразвития совместно с учеными и комитетом Законодательного Собрания области по экономической политике. Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года была так же отмечена дипломом II степени в номинации «За стимулирование инновационной деятельности» на IX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Тогда за право называться лучшими боролись 33 региона страны.

Но мы то с вами понимаем, как все было на самом деле. Вполне очевидно, что во все времена важнейшей задачей было создание мифа для успокоения общества. Какие только легенды не гуляли по нашей стране. Кто не с нами, тот против нас, потому что от каждого по способности, каждому – по труду, и нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. В экране мифотворчества, под кризис, поучаствовал даже, в то время, министр финансов Алексей Кудрин: «Россия – островок стабильности». Но приходится признать, что мифы тех последних предкризисных лет, по сравнению с ними – просто полет фантазии на заданную тему под политическим прикрытием. Их век недолог, потому что финансовые катаклизмы развиваются слишком стремительно.

Лучше нам уже было

Стратегию развития приняли, и тут внезапно разразился кризис. Только вспомните, какими жесткими совсем недавно были предложения по антикризисным мероприятиям и стране и в ее регионах. Озабоченностью, естественно, был проникнут и доклад губернатора Челябинской области Петра Ивановича Сумина на заседании Законодательного собрания, посвященный итогам социально-экономического развития области в 2008 году и задачам на 2009 год.

Но ведь всего год назад, и руководство области, и губернатор с оптимизмом оценивали перспективы развития экономики в 2009 году. Перед той же аудиторией Петр Иванович Сумин тогда гордо отметил: «Для реального сектора экономики нынешний год должен быть не менее продуктивным, чем прошлый. Необходимо сохранить устойчивый экономический рост не менее 9%, добиться роста инвестиций в основной капитал не менее чем на 10%». Оценивая деятельность исполнительной власти области, губернатор подчеркнул: «Наша работа стала системной, безавральной и, главное, – просчитываемой и предсказуемой». Финансовый кризис рассеял все иллюзии, и умер миф экономического роста.

Все не так плохо, как кажется. Все гораздо хуже

Следует отметить, что в 2009 году сокращение объемов производства в промышленности Челябинской области не началось, а продолжилось. За январь – февраль индекс производства продукции составил 71,6% по сравнению с этим же периодом 2008 года. И промышленное производство снизилось в Челябинской области в большей степени, чем в других областях федерального округа. Как следствие этого снизились и темпы роста поступления в областной бюджет. Если в 2007 году фактическое поступление доходов составило 131,1%, то в 2008 году – 112,9%.

Данные развития финансово-бюджетной динамики Челябинской области нами приведены в таблице:

проект 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. Плановые поступления в бюджет, млрд. руб. 23,25 29,50 39,40 51,0 61,0 66,5 Фактическое поступление в бюджет, млрд. руб. 23,70 30,90 43,0 56,8 63,6 - Темпы роста к предыдущему периоду, % 142,1 107,1 134,6 131,1 112,9 -



В конце 2008 года, правительством Челябинской области был подготовлен проект бюджета на 2009 год. И впервые за предыдущие десять лет главный финансовый документ должен был быть принят Законодательным собранием уже с превышением расходов над доходами. Запланированный дефицит областного бюджета должен был составить по прогнозу 7,6 млрд. рублей.

Правительством области срочно был разработан порядок оказания точечной поддержки предприятий, оказавшихся в результате кризиса в трудной финансовой ситуации. Из областного бюджета было выделено 210 млн. рублей, которые были направлены 71 предприятию, при этом субсидии предоставлялись на конкурсной основе. Размер субсидии каждому предприятию в среднем составил около 3 млн. рублей. Были поддержаны такие предприятия, как ФГУП ПО «Златоустовский машиностроительный завод», ОАО ЧКПЗ, ОАО Комбинат «Магнезит», ООО «ЧТЗ – Уралтрак», ОАО «Челябинский цинковый завод», «Уфалейникель» и другие.

Однако в декабре 2008 года кредиторская задолженность предприятий промышленности составляла 31,2 млрд. рублей, а средства, выделенные для точечной поддержки в указанной сумме составили всего 6,7% от объема кредиторской задолженности. И финансовые субсидии играли мифологическую роль для крупных предприятий.

Правительством Челябинской области разрабатываются и другие меры поддержки промышленных предприятий. Пора, наверное, оценить их эффективность

Реквием стратегии выживания

Прошел всего год и стратегия развития Челябинской области незаметно превратилась в стратегию выживания. В заключительной части своего отчета в Законодательном Собрании Петр Иванович объявил: «Прошедший год хотя и был сложным, но он ярко показал конструктивный характер взаимоотношений Правительства области и Законодательного Собрания. В 2009 году нами было принято 185 областных законов, каждый из которых лег в фундамент политической стабильности, социально-экономического благополучия нашей области. Считаю, что силами всех южноуральцев, сплоченной работой трудовых коллективов, тесным взаимодействием всех органов власти, бизнес-сообществ, общественных организаций Челябинскую область удалось по-настоящему преобразить, вывести на иной уровень социально-экономического развития».

Но в этом году почему-то не были сформированы задачи в сфере промышленной политики на 2010 год. Но этот пробел восполнило Министерство экономического развития Челябинской области. Предложения министерских специалистов были скупы и неконкретны, и очень похожи на предпраздничные призывы ЦК КПСС:



- развитие базовых отраслей промышленности;

- создание кластеров в Магнитогорске и Челябинске;

- замена ввозимой продукции на товары, производимые в Челябинской области;

- реализация территориального заказа на товарно-сырьевые ресурсы;

- содействие промышленным предприятиям в реализации федеральных программ.

Не было забыто и евангелие от Юрия Владимировича Клепова – «Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года». По одной но очень веской причине: ведь всем было обещано повышение заработной платы в четыре раза по сравнению с 2008 годом…. А, чем отдаленнее будущее, тем красивее оно выглядит. Ждать тогда осталось всего десять лет…

Губернатор в своем отчете отметил: «В начале прошлого года кризис «урезал» треть текущих объемов промышленного производства. Валовой региональный продукт снизился на 15,5%, доходы упали на треть. Уменьшился положительный результат предприятий, увеличилась доля убыточных. Снижение обусловили несколько ключевых для реального сектора экономики области факторов. А именно: падение спроса и мировых цен на металлопродукцию, перенос сроков выполнения инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, насыщение внутреннего рынка импортной металлопродукции».

…

На одном из совещаний Губернатор Сумин обратился к Президенту Российской Федерации: «С целью поддержки региональных бюджетов прошу Вас, Дмитрий Анатольевич, дать поручение Правительству РФ проработать возможность передачи региональным бюджетам до 25 процентов доли налога на добавленную стоимость». В белом доме на Краснопресненской набережной были удивлены смелостью уральского Губернатора. Если власть система, то уж очень она нервная…

А вскоре и автор Стратегии развития Челябинской области до 2020 года Юрий Клепов ушел с занимаемой должности по собственному желанию. Чиновник решил вернуться в предпринимательскую деятельность. Комитет экономики, который он курировал последние 5 лет, был передан в ведение экс-чекиста Ивана Феклина.



Справка АН:

Юрий Клепов написал заявление об отставке с поста вице-губернатора Челябинской области, который занимал с 2008 года. В его ведении было взаимодействие с профессиональными и отраслевыми союзами и ассоциациями товаропроизводителей, разработка и реализация стратегии социально-экономического развития Челябинской области, поддержка инвестиционных проектов, а также участие в решении вопросов рационального размещения производительных сил, занятости населения и управления лесами Челябинской области.

Юрий Клепов в течение пяти лет курировал работу министерства финансов, минэкономразвития, минстроя, главного управления лесами, главного управления материальных ресурсов, главного управления по труду и занятости и Единого тарифного органа.

Юрий Клепов родился 1 октября 1965 г. в Челябинске. В 1990 г. окончил Челябинский политехнический институт (ЮУрГУ) по специальности «Робототехнические системы». Трудовую деятельность начал на заводе им. Орджоникидзе. В 1991 году стал коммерческим директором АО «Интэк-Маркет», позднее - директором АОЗТ «Уралфарм». С 1995 года руководил ООО «КСК», с 1997 года был директором ЗАО «Агропроммаш». В 1999 году окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова, Уральскую академию государственной службы. С 1999 по 2003 годы занимал пост начальника отдела, первого заместителя председателя, председателя Комитета по экономике Челябинской области. После стал начальником Главного управления экономического развития и торговли Челябинской области. В 2004-2008 годы занимал должность министра экономического развития Челябинской области. С января 2008 года - заместитель губернатора Челябинской области. Имеет ученую степень кандидата экономических наук (2003 г.).