В Удмуртии выявили 30 новых случаев коронавирусной инфекции
18 августа 2020, 11:56[ «Аргументы Недели» ]
30 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за последние сутки.
По данным регионального оперштаба, больше всего новых случаев COVID-19 выявили у жителей Ижевска –18.
В оперштабе также сообщили, что на 18 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 849 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 318 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, у 142 – заболевание средней степени тяжести, 19 пациентов – в тяжелом состоянии.
Ранее власти Удмуртии определили, кому в первую очередь положены исследования на коронавирус.
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