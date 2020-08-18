В Удмуртии выявили 30 новых случаев коронавирусной инфекции

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18 августа 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Скорая помощь. Фото: сайт Госдумы РФ

30 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за последние сутки.

По данным регионального оперштаба, больше всего новых случаев COVID-19 выявили у жителей Ижевска –18.

В оперштабе также сообщили, что на 18 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 849 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 318 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, у 142 – заболевание средней степени тяжести, 19 пациентов – в тяжелом состоянии.

Ранее власти Удмуртии определили, кому в первую очередь положены исследования на коронавирус.