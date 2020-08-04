Власти Удмуртии определили, кому в первую очередь положены исследования на коронавирус

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4 августа 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorodglazov.com

ПЦР-лаборатория. Фото: сайт органов власти РА

Замминистра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин рассказал, кому делают тесты на коронавирусную инфекцию в республике.

По его словам, в региональном списке три уровня приоритета. В первом – лица, прибывшие на территорию РФ с наличием симптомов заболевания, контактные, лица с диагнозом «внебольничная пневмония», а также группа риска (врачи, участковые и т.д.)

В приоритете второго уровня оказались лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами, а также работники медорганизаций и организаций соцобслуживания, имеющие риск инфицирования

Дети из организованных коллективов при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-19, оказались в приоритете третьего уровня.