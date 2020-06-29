Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о снятии ряда ограничений
29 июня 2020, 20:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: Коммерсант
Власти Удмуртии решили несколько ослабить режим ограничений по коронавирусу.
29 июня в республике возобновилась деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования, приступили к работе организации в сфере физкультуры и спорта, в том числе ДЮСШ и физкультурно-спортивные клубы по месту жительства.
Кроме этого, организациям допобразования детей разрешат открыться не с 12 июля, а со 2 июля. С 1 июля откроются санатории, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, с 12 июля начинается летняя оздоровительная кампания в загородных и пришкольных лагерях.
Тем не менее, в регионепод запретом продолжает оставаться проведение массовых мероприятии.
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