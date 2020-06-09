В Удмуртии решили снять режим самоизоляции и открыть храмы

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9 июня 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorodglazov.com

Глава Удмуртии Александр Бречалов. Фото: официальный сайт Удмуртской республики

В Удмуртии снимается режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Глава Удмуртии Бречалов рассказал, что с 11 июня в республике открываются учреждения дополнительного образования для взрослых, а также в обычном режиме начнут работать культовые учреждения – церкви и мечети.

С 15 июня к работе возвращаются фитнес-центры и бассейны с условием уведомления регионального министерства спорта по соблюдению профилактических требований. Также отменяется обязательная 14-дневная самоизоляция для приезжающих в республику из других регионов. Исключение составляют организованные группы вахтовиков и прибывающие из «очаговых» регионов.

Кроме этого, с 15 июня выпускники начнут посещать очные консультации для подготовки к ЕГЭ.

В последующем при благоприятной эпидситуации в Удмуртии откроют центры допобразования детей, СПА-салоны, солярии, массажные салоны, бани и сауны. При этом масочный режим в общественных местах сохраняется.

Ранее Бречалов рассказал о том, как перенес коронавирус.