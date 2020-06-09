Глава Удмуртии рассказал о том, как перенес коронавирус

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9 июня 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Удмуртии Александр Бречалов. Фото: Официальная страница оперштаба Удмуртии в ВКонтакте

Глава Удмуртии Александр Бречалов на официальной странице регионального оперативного штаба в ВКонтакте сообщил, что коронавирусная инфекция у него протекала бессимптомно, поэтому он не уходил на больничный.

Причин для беспокойства заранее не было – он периодически сдавал анализы, один из которых показал положительный результат.

Он также отметил, что заражение коронавирусом у него не вызвало удивления, поскольку он должен был посещать больницы и вести активную жизнь на территории республики.

«Шанс заразиться был высокий, хотя все меры безопасности предпринимал», – рассказал глава республики.

В итоге Бречалов изолировался в своем кабинете в резиденции, где жил и работал. Круг сотрудников, который контактировал с главой, был ограничен, они использовали соответствующие СИЗ.

Бречалов также заявил, что может ответственно сказать, что система здравоохранения Удмуртии прошла проверку боем, ограничительные меры показали высокий уровень компетенций медицинских сотрудников.

«Сейчас нас ждет опасный период – лето. Поэтому мы мобилизованы еще больше, чем в марте и апреле», – сказал глава Удмуртии.