Бречалов сообщил о принудительной госпитализации заболевших коронавирусом и закрытии парков

Глава Удмуртии Александр Бречалов выступил в прямом эфире и рассказал, какие ограничения вновь ожидают жителей республики.
Со вторника дня госпитализация тех, кто от нее отказывается, будет принудительной. Деятельность парков и общественных мест приостановлена.
«Республика не готова переходить на второй этап выхода из режима самоизоляции. Меры принимаются до особого распоряжения», – заявил Бречалов.
По его словам, продолжится контроль над въезжающими в республику. Как выяснилось, в последние дни в Удмуртию въехало 19 800 человек, однако система контроля была нарушена более 4 тысяч раз.
Он также сообщил, что если ситуация в Глазове ухудшится, то будут приняты более строгие меры.