Бречалов сообщил о принудительной госпитализации заболевших коронавирусом и закрытии парков

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1 июня 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorodglazov.com

Глава Удмуртии Александр Бречалов. Фото: сайт главы и Кабмина Удмуртии.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выступил в прямом эфире и рассказал, какие ограничения вновь ожидают жителей республики.

Со вторника дня госпитализация тех, кто от нее отказывается, будет принудительной. Деятельность парков и общественных мест приостановлена.

«Республика не готова переходить на второй этап выхода из режима самоизоляции. Меры принимаются до особого распоряжения», – заявил Бречалов.

По его словам, продолжится контроль над въезжающими в республику. Как выяснилось, в последние дни в Удмуртию въехало 19 800 человек, однако система контроля была нарушена более 4 тысяч раз.

Он также сообщил, что если ситуация в Глазове ухудшится, то будут приняты более строгие меры.