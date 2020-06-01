Глава Удмуртии заявил, что внимательно следит за ситуацией на Чепецком механическом заводе

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что власти республики внимательно следят за Глазовом и Глазовским районом.
По его словам, здесь широкий круг контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией. Более двухсот работников Чепецкого механического завода (ЧМЗ) не смогли попасть на работу из-за массового заражения жителей Глазова коронавирусной инфекцией.
Территориальный отдел Роспотребнадзора совместно с межрегиональным управлением федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России проводит эпидемиологическое расследование. Сообщается, что по второй линии контактов определено 62 работника ЧМЗ, а также 153 сотрудника дочерних обществ и подрядных организаций.
Бречалов добавил, что если в течение двух недель ситуация не стабилизируется то в республике будут введены дополнительные ограничительные меры.
Ранее глава Удмуртии сообщил, что заболел коронавирусом.