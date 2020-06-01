Глава Удмуртии заявил, что внимательно следит за ситуацией на Чепецком механическом заводе

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1 июня 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorodglazov.com

Глава Удмуртии Александр Бречалов. Фото: официальный сайт главы и правительства УР.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что власти республики внимательно следят за Глазовом и Глазовским районом.

По его словам, здесь широкий круг контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией. Более двухсот работников Чепецкого механического завода (ЧМЗ) не смогли попасть на работу из-за массового заражения жителей Глазова коронавирусной инфекцией.

Территориальный отдел Роспотребнадзора ​совместно с межрегиональным управлением федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России проводит эпидемиологическое расследование. Сообщается, что по второй линии контактов определено 62 работника ЧМЗ, а также 153 сотрудника дочерних обществ и подрядных организаций.

Бречалов добавил, что если в течение двух недель ситуация не стабилизируется то в республике будут введены дополнительные ограничительные меры.

Ранее глава Удмуртии сообщил, что заболел коронавирусом.