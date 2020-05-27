Глава Удмуртии заболел коронавирусом

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27 мая 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: медик, pixels.com

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19. По его словам, он мог контактировать с заболевшим человеком где-то после 21 мая. Об этом он сообщил в среду, 27 мая.

«У меня выявился положительный результат на коронавирус. Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты», - уточнил он в прямом эфире Вконтакте.

При этом в пресс-службе главы региона рассказали, что Бречалов чувствует себя хорошо, болезнь проходит в легкой форме. Там отметили, что он находится на самоизоляции в собственной резиденции.

«Александр Владимирович не виделся с семьей уже три месяца, семья находится на самоизоляции в другом месте», - пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии от коронавируса скончался бывший сенатор Виктор Шудегов.