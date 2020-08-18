Китайское Sohu раскрыло козырь России в случае войны с Соединенными Штатами

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18 августа 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Стратегический бомбардировщик Ту-160, UAC / globallookpress.com

Стратегические бомбардировщики Ту-160 станут козырем Российской Федерации в случае вооруженного противостояния с Соединенными Штатами. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах китайской интернет-прессы.

Как пишет издание Sohu, некоторое время назад военные США испытали дальние ракеты с несколькими разделенными ядерными боеголовками и отправили свои бомбардировщики из Тихого в Индийский океан. Россия в качестве ответной меры провела учения с участием Ту-160. Поднявшиеся в воздух на Дальнем Востоке самолеты достигли Северного Ледовитого океана.

В случае военного конфликта с американцами Ту-160 выступят в роли козыря Москвы, отмечается в процитированной публикации.

Ранее во вторник сообщалось, что в СМИ назвали возможный срок разгрома сил НАТО Россией в случае их нападения на Белоруссию.