Китайское Sohu раскрыло козырь России в случае войны с Соединенными Штатами
18 августа 2020, 11:45[ «Аргументы Недели» ]
Стратегические бомбардировщики Ту-160 станут козырем Российской Федерации в случае вооруженного противостояния с Соединенными Штатами. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах китайской интернет-прессы.
Как пишет издание Sohu, некоторое время назад военные США испытали дальние ракеты с несколькими разделенными ядерными боеголовками и отправили свои бомбардировщики из Тихого в Индийский океан. Россия в качестве ответной меры провела учения с участием Ту-160. Поднявшиеся в воздух на Дальнем Востоке самолеты достигли Северного Ледовитого океана.
В случае военного конфликта с американцами Ту-160 выступят в роли козыря Москвы, отмечается в процитированной публикации.
Ранее во вторник сообщалось, что в СМИ назвали возможный срок разгрома сил НАТО Россией в случае их нападения на Белоруссию.
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