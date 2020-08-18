За сутки в России скончались 132 пациента с COVID-19

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18 августа 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

анализы, Marijan Murat/dpa

В России за прошедшие сутки скончались 132 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Данную информацию предоставили во вторник в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Уточняется, что в частности, за минувшие 24 часа 19 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 11 – в Москве, 9 – в Иркутской области. С начала пандемии в общей сложности жертвами COVID-19 на территории России стали 15 872 пациента.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ были зарегистрированы 4 748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах.