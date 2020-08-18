Власти Ростовской области вводят новые ограничения в регионе в сентябре

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что запрет на массовые мероприятия а регионе продлен до конца сентября.
Глава области отметил, что это сделано «из тех побуждений, чтобы не создать прецедент, из-за которого ситуация с коронавирусом начнёт развиваться в худшую сторону».
Исключение составит лишь открытие музейного народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты», торжества по случаю которого намечены на 30 августа. После открытия музей работать будет в штатном режиме.
Также сообщается, что День города в Ростове-на-Дону в привычном формате, скорее всего, не состоится. По данным регионального Минздрава, Ростовская область на сегодняшний день находится на втором этапе снятия ограничений.
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