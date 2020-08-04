В Ростовской области собрали самый большой урожай зерна в России

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4 августа 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели», Егор Кагарлинский ]

Фото: соцсети

При этом донская жатва – 2020 впечатлила не только достойным объемом, но и качеством собранного зерна.

- Цифры, на мой взгляд, уникальные. Хлеборобы Ростовской области собрали больше 11 млн. 680 тысяч тонн ранних зерновых. При таком богатом урожае важно, что 95% собранного урожая – высококачественное продовольственное зерно, востребованное и на российском, и на мировом рынке, – рассказал губернатор Дона Василий ГОЛУБЕВ. - Сегодня главная задача — правильно распорядиться собранным урожаем, цены неплохие. И наша принципиальная задача — это работа на экспорт. Мы сегодня уже имеем плюс 10 процентов к уровню прошлого года, задача — иметь плюс 12 процентов. Объем экспорта продовольствия из Ростовской области должен составить 5 млрд. долларов. Приятно говорить, что мы первые в стране по валовому сбору зерновых. Это заслуга всех тех, кто трудится на земле. Помогает им федеральная и региональная поддержка, которая была, есть и будет. По-другому в Ростовской области, где АПК основополагающая составляющая экономики, быть и не может.

Надо заметить, что рекордные урожаи стали для аграриев Дона хорошей традицией. В течение последних семи лет они каждый год собирали почти в два раза больше зерна, чем до 2014 года. До санкций, которые были введены против России, удавалось намолачивать в среднем лишь по 6-8 млн тонн вместе с поздними зерновыми.

Во время же нынешней жатвы были превышены не только прошлогодние показатели по валовому сбору на 4,5 %, но и более, чем на центнер увеличилась средняя урожайность. Она составила 35 центнеров с гектара.

На берегах Дона всегда гордились достижениями своих хлеборобов. И нередко сравнивали их труд с ратными подвигами. Из-за крайне сложного формирования урожая не стал исключением и этот год. Бесснежная зима, засушливая весна с апрельскими заморозками, сухой и жаркий июнь, а также осадки в начале жатвы. Все это сделало уборку зерновых 2020 года настоящей битвой за урожай! И результатом ее стал самый большой в стране вклад в российский каравай.

У успеха донских хлеборобов немало слагаемых.

Господдержка и наука

Свой вклад в рекордный урожай, без сомнения, внесла аграрная наука. Ее институты традиционно были сильны на Дону. Но важно, что рекомендациям ученых в последние годы стали следовать все больше и больше сельхозпроизводителей. И сегодня мы можем убедиться в этом на примере успешных хозяйств. Они ежегодно получают стабильно высокий результат, несмотря на непростые погодные условия.

Не менее важное слагаемое – и постоянная государственная поддержка сельского хозяйства. В этом году, например, на развитие агропромышленного комплекса и комплексное развитие сельских территорий региона предусмотрено почти 5 млрд рублей.

Удобрения и льготное кредитование

В последние годы в Ростовской области ежегодно наращиваются объемы внесения минеральных удобрений. Так, за последние пять лет внесение минеральных удобрений на 1 га посевной площади увеличилось на 22%, с 57,3 кг/га в 2015 году до 73,7 кг/га в 2019 году.

Под нынешний рекордный урожай во втором полугодии 2019 года при посеве озимой пшеницы было внесено около 149 тыс. тонн в действующем веществе (в 2018 году – 140,6 тыс. тонн в действующем веществе), что выше запланированных объемов на 29% (по плану на 2-ое полугодие 2019 года было заложено внести 114,9 тыс. тонн в д.в.).

Весной при посеве яровых культур и подкормке озимых сельхозтоваропроизводителями области было внесено 212 тыс. тонн в д.в. (в 2019 году – 191,4 тыс. тонн в действующем веществе).

Своевременному обеспечению оборотными средствами на проведение полевых работ, включая приобретение минеральных удобрений, горючесмазочных материалов, семян, подготовке машинотракторного парка способствует механизм льготного кредитования. В 2020 году государственная поддержка в виде предоставления льготных краткосрочных кредитов позволила обеспечить сельхозтоваропроизводителей области оборотными средствами в размере 12,1 млрд рублей.

Субсидии на элитные семена

Сейчас в регионе более широко используются семена зерновых культур высоких репродукций отечественной, в том числе и Донской селекции, районированные к условиям выращивания. Коллективом аграрного научного центра «Донской» за последние пять лет получено 58 патентов, включено в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации 26 сортов.

А для стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей по приобретению и высеву качественных элитных семян на Дону оказывается весомая господдержка в виде субсидии на 1 гектар площади, засеянной элитными семенами. Лимит средств по этому направлению из федерального и областного бюджетов в этом году составил более 360 млн рублей.

Сельхозтехника, в том числе губернаторская программа субсидирования и лизинг

Одним из важных слагаемых поступательного развития сельскохозяйственного производства было и остается – техническая обеспеченность. Донские аграрии подошли к уборке на высоком уровне технического обеспечения.

В уборочной кампании 2020 года участвуют около 11 тысяч зерноуборочных комбайнов, более 12 тысяч грузовых автомобилей. В среднем нагрузка на один зерноуборочный комбайн составляет 334 га.

Современные сельскохозяйственные машины позволяют в сжатые сроки и качественно выполнять все необходимые агротехнологические работы. Поэтому очень важно, что в Ростовской области с 2010 года успешно реализуется областная поддержка, позволяющая возместить сельхозтоваропроизводителям 20 процентов стоимости сельхозтехники.

За время реализации этой программы по решению губернатора было выделено 3,2 млрд рублей. Все эти деньги были доведены до хозяйств. Всего получателями субсидии за 10 лет стали около 2000 хозяйств. Было просубсидировано приобретение более 2000 комбайнов, 430 тракторов, 5,3 тыс. единиц прочей сельхозтехники.

По решению главы Ростовской области расширен перечень получателей господдержки. С 2020 года субсидией могут воспользоваться сельскохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся растениеводством и осуществившие приобретение тракторов.

На 2020 год в региональном бюджете предусмотрено 296,4 млн рублей на субсидирование затрат на приобретение сельхозтехники.

Выплаты уже ведутся, до сельхозтоваропроизводителей области доведено более 170 млн рублей (58 % от лимита).

Областные средства по этому направлению предусмотрены и на ближайшие годы.

Кроме того, благодаря лизинговым программам, по которым заключено договоров уже почти на 1,4 млрд рублей, а также благодаря льготным инвестиционным кредитам, которых выдано на сумму около 2 млрд рублей, с начала года аграрии Дона приобрели 205 комбайнов и 382 трактора, что на 10 % больше чем за аналогичный период 2019 года.

Страхование

Для обеспечения доступности страхования оказывается государственная поддержка - субсидирование 50% страховой премии.

В 2020 году на страхование урожая сельскохозяйственных культур предусмотрено 41,9 млн рублей субсидий.

В Ростовской области озимые под урожай 2020 года застрахованы на площади 311,5 тыс. га. Площадь застрахованных яровых культур составила 24,5 тыс. га.

Впереди у донских аграриев еще сбор урожая пропашных и поздних зерновых культур, результаты которого будут известны в октябре. Одновременно с уборкой скоро начнется и озимый сев.



КСТАТИ:

Ростовская область в полном объеме обеспечивает свои потребности в зерновых (около 2,5 млн тонн) и увеличивает экспортный потенциал. Доля Донского региона в общем объеме экспорта до сих пор составляла почти 19%. С прошлого года в регионе в рамках нацпроекта реализуется федеральный и региональный проект «Экспорт продукции АПК» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В 2019 году Ростовская область экспортировала продовольствия на сумму 4,5 млрд долларов США. Выполнение показателя проекта составило – 101,4%. Экспорт сельхозпродукции из Ростовской области в 2020 году же превысил сумму в 2,5 млрд долларов США, что было отмечено как лучший показатель министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым на последнем совещании по агроэкспорту.