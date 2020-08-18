Дегтярев предложил участникам акций в защиту Фургала войти в народный совет

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18 августа 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Дегтярев. Фото: сайт ГД

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил митингующих войти в состав формируемого в регионе народного совета. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей Иванович Фургал – мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали», – цитирует Дегтярева сайт правительства Хабаровского края.

Попасть в совет можно несколькими способами. Один из них – по итогам рейтингового голосования в интернете, где нужно набрать не менее 250 голосов в поддержку. Также у граждан есть возможность заручиться очной поддержкой своих единомышленников и представить подписной лист оценочной комиссии со 100 подписями. В совет могут попасть блогеры, которые имеют не менее 5 тысяч подписчиков. Своих представителей могут выдвинуть общественные советы при органах исполнительной власти и муниципальных образований.

Кроме того, в состав Народного совета будут включены граждане по личному приглашению главы региона.

Ранее сообщалось, что Дегтярев уволил главу Минздрава Хабаровского края.