Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Дегтярев уволил главу минздрава Хабаровского края

, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дегтярев уволил главу минздрава Хабаровского края
Фото: Михаил Дегтярев, State Duma of Russian Federation/Twitter.com/globallookpress.com

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения региона Александра Витько. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства в понедельник, 17 августа.

Данное решение было принято после проверки в поликлинике №8 поселка имени Горького. Причиной увольнения министра стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе. Кроме того, около 90% всех обращений, которые поступают в краевое правительство имеют отношение к медицине, особенно к обслуживанию в поликлиниках.

«Термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн… С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить в поликлинике… Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы», - пояснил Дегтярев.

На пост министра здравоохранения будет назначен зампред по социальным вопросам Евгений Никонов, он также будет исполнять обязанности зампреда правительства. Он возглавлял управление делами и координации деятельности в депздраве Москвы.

Протесты в Хабаровске и оппозиция: путь в никуда. 

БА

В мире

Названы возможные сменщики Лукашенко в случае скорой отставки президента Белоруссии

Названы возможные сменщики Лукашенко в случае скорой отставки президента Белоруссии

Политолог Илья Гращенков рассказал, кто может занять пост президента Белоруссии в случае скорой отставки Александра Лукашенко. Данной теме посвящена публикация, размещенная на страницах интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью