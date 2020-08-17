Дегтярев уволил главу минздрава Хабаровского края

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17 августа 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Михаил Дегтярев, State Duma of Russian Federation/Twitter.com/globallookpress.com

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения региона Александра Витько. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства в понедельник, 17 августа.

Данное решение было принято после проверки в поликлинике №8 поселка имени Горького. Причиной увольнения министра стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе. Кроме того, около 90% всех обращений, которые поступают в краевое правительство имеют отношение к медицине, особенно к обслуживанию в поликлиниках.

«Термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн… С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить в поликлинике… Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы», - пояснил Дегтярев.

На пост министра здравоохранения будет назначен зампред по социальным вопросам Евгений Никонов, он также будет исполнять обязанности зампреда правительства. Он возглавлял управление делами и координации деятельности в депздраве Москвы.

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