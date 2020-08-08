Протесты в Хабаровске и оппозиция: путь в никуда

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 августа 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Спустя всего десять дней после свершившегося «обнуления» глубоко любимого россиянами президента, в Хабаровске вспыхнул массовый протест. Событие это оказалось вполне себе уникальным, поскольку его организаторов определить так и не удалось. По-видимому, на этот раз терпение оставило обычных жителей города, не относящих себя к какой-либо существующей политической партии. Время все расставит по своим местам, но давайте поразмышляем, что мы имеем в настоящий момент на политическом поле нашей страны.

Как блогер Алексей оппозицию нейтрализовал

Замечательное творение «Он вам не Димон» одного известного видеоблогера в свое время вызвало бурную реакцию общества. Его фильмы имеют многомиллионные просмотры. Признаюсь, сам смотрел эти и другие подобные ролики с неким мазохистским удовольствием.

Благодаря Алексею и его дрону Володе мы узнали о роскошных замках, родовых поместьях и несметных богатствах ежеминутно радеющих о народном благополучии российских чиновников высшего ранга. Отметим, что власть имя популярного блогера предпочитает всуе не озвучивать, а немногим ранее и вовсе любила его охаживать 15-ти суточными арестами, даже если Алексей выходил из дома без Володи.

У многих возникает вопрос: почему Кремль не принимает против политика более жесткие меры? А может блогер и действительно вхож в одну из его башен? Ведь еще на Болотной он чуть ли не за ручку ходил с одним из лидеров той известной массовой протестной акции Сергеем Удальцовым, но в отличие от последнего, отсидевшего за свою деятельность 4,5 года реального срока, к Алексею такого рода санкций до сих пор не применялось. Тем временем противники теории «кремлевских башен» заявляют, что, наоборот, деятельность политика оплачивает Госдеп. Пока некоторые эксперты и аналитики пытались определить источники его политического вдохновения и материальной поддержки, блогер стал самым ярким представителем, так называемой несистемной оппозиции, собрав вокруг себя многомиллионную армию сторонников и организовав свои штабы по всей матушке-России.

Казалось бы, флаг в руки, и вот он – будущий президент! Но Кремль грамотно расставил свои акценты и не дал возможности Алексею принять участие в выборах 2018 года. Кроме того, становится совершенно понятным тот факт, что этого политика и в будущем ни на какие столь значимые выборы нынешняя власть никогда не допустит.

И теперь главный вопрос: куда деваться его многомиллионной армии сторонников во время будущих избирательных баталий? Ну не пойдут же они голосовать за Зюганова или Жириновского? Конечно, нет. Они в своей массе вообще никуда не пойдут, и в выборах участвовать не будут. Таким образом, огромный сегмент недовольных действующей властью людей вообще снимается с выборного процесса. Вот и получается: чем больше просмотров у известного блогера-политика на YouTube-канале, тем выше процент набранных голосов у Путина на выборах президента. Может ли такая ситуация со временем привести к развитию массового социального протеста? Безусловно, может.

Самая сумасшедшая версия происходящего в Хабаровске

Еще весной, в эпоху начинающейся в стране пандемии, многие уважаемые и имеющие вес эксперты и политологи в один голос заговорили о том, что уже осенью этого года страну ожидают массовые протесты и беспорядки. Приближающийся экономический крах, повальная безработица и множество других факторов эти прогнозы могли только подтвердить. Картину эксперты рисовали крайне мрачную, отмечая при этом, что в Кремле об этом известно, и власть руку на пульсе держит.

Так не являются ли события в Хабаровске попыткой самих властей заранее сконцентрировать протестные настроения всех россиян в одном месте и подальше от Центра? Там, где им ничего не угрожает. Данные социологии по краю они, конечно, знают. Хабаровск – город относительно небольшой, но при этом довольно заметный. Миллионных акций протеста здесь точно не будет, население города – чуть более 600 тысяч человек.

Многие отмечают, что Кремль сам пошагово подогревает этот протест. С чем это связано? Однозначного ответа никто не дает.

Отмечается, что даже само задержание Сергея Фургала было необоснованно грубым. Назначение врио губернатора края эпатажного Михаила Дегтярева с его соответствующими высказываниями, приезд Шнура, предполагаемый информационный вброс об отмене запрета на полеты чиновников региона бизнес-классом и возвращение с торгов дорогущей яхты – все это подкидывало в огонь протеста дровишек, причем поэтапно.

Началу протестных акций полиция, по сути, никак не препятствовала. Наоборот, выходившим на площадь в Хабаровске людям правоохранители раздавали медицинские маски. «Винтить» людей, конечно, начали, но в подавляющем большинстве своем это происходит в других регионах. Для того, чтобы протест не расползался.

Тем временем Хабаровск стал неким Гайд-парком для всей нашей огромной страны. Здесь можно все, кроме погромов и противоправных действий в отношении местных властей. Настоящие, искренние и вызывающие огромное уважение люди вышли на улицу, чтобы защитить свое достоинство. Тем временем в других регионах России оппозиция застыла, забыла про проблемы своих городов и… мысленно «подтянулась» в Хабаровск. Попытки выйти на улицы своих населенных пунктов будут пресекаться в корне, поскольку «выгодный» власти протестный регион определен. Хабаровск стал местом, где пар выпускают недовольные всей страны. Пусть даже мысленно.

«Москва нас не слышит! - говорят протестующие хабаровчане. - Мы хотим, чтобы власть нас услышала!» А ничего подобного не произойдет, как бы цинично это не звучало. Власти нужен показательный многотысячный и многодневный протест, который в итоге ничего не изменит. Ровно так же ничего не изменит и поход недовольных на сколь-нибудь значимые выборы. Миллионы сторонников политика Алексея, к примеру, уже давно за бортом.