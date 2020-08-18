Клинический психолог посоветовала россиянам не отказываться от отпуска

Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

шезлонги на пляже, pixabay.com

Клинический психолог Варвара Зародина призвала россиян не отказываться от отпуска, поскольку это может быть опасно для психического здоровья. По словам специалиста, многие граждане не отдыхали несколько лет.

Варвара Зародина отметила, что каждый день люди ходят на одну и ту же работу, общаются с одними и теми же людьми и ездят по одинаковым маршрутам. При отсутствии отпуска и смены деятельности у человека перестают образовываться нейронные связи, вследствие чего нервная система начинает деградировать.

В беседе с Радио Sputnik клинический психолог заметила, что при длительной нехватке отдыха у некоторых появляется тревожное расстройство, нарушается сон и снижается иммунитет. Жизнь перестает устраивать человека, вследствие чего он не получает от нее удовольствие. А во время отпуска ощущается физиологическое обновление и эмоциональный подъем от смены картинки за окном и другого ежедневного распорядка.

Специалист призвала не брать на отдых ноутбук или рабочий телефон.