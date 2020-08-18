Режим ЧС ввели в Благовещенске после сильного ливня

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18 августа 2020, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Администрация Благовещенска

ливень, pixabay.com

В Благовещенске Амурской области после сильного ливня ввели режим ЧС. Согласно последней информации администрации, уровень выпавших в городе за сутки осадков превысил отметку "опасное явление".

В рамках заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было решено открыть пункт временного размещения для эвакуированных граждан.

Отмечается, что ливень в Благовещенске шел всю ночь. В городе и относящихся к нему поселках оказались размыты дороги, повалены деревья, частично не работают светофоры. 55 многоквартирных домов остались без электричества. Затопило ряд социальных объектов.