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Режим ЧС ввели в Благовещенске после сильного ливня

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Администрация Благовещенска

Режим ЧС ввели в Благовещенске после сильного ливня
ливень, pixabay.com

В Благовещенске Амурской области после сильного ливня ввели режим ЧС. Согласно последней информации администрации, уровень выпавших в городе за сутки осадков превысил отметку "опасное явление".

В рамках заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было решено открыть пункт временного размещения для эвакуированных граждан.

Отмечается, что ливень в Благовещенске шел всю ночь. В городе и относящихся к нему поселках оказались размыты дороги, повалены деревья, частично не работают светофоры. 55 многоквартирных домов остались без электричества. Затопило ряд социальных объектов.

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