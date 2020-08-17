Пьяных водителей, перевозящих детей, предложили лишать прав на пять лет

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17 августа 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

водитель, pixabay.com

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание для пьяных водителей, которые в момент совершения правонарушения перевозили несовершеннолетних.

В письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева общественник подчеркнул, что сейчас водителям, находившимся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет. Вышеуказанная норма касается как автомобилистов, которые передвигаются на машине в одиночестве, так и тех, кто перевозит пассажиров.

Дмитрий Курдесов предложил ввести за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если в салоне в момент нарушения находился взрослый пассажир, наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей и лишение права на управление транспортным средством на срок до трех лет. Если же пассажир был несовершеннолетним, то штраф предлагается увеличить до 90 тысяч рублей и лишать человека права на управление транспортным средством на срок до пяти лет.