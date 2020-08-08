Сознательные граждане не пускали пьяного водителя за руль, они продержали его 4 часа до приезда полиции

Аргументы Недели → Общество 13+

8 августа 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Когда в одном из дворов Бутово, белый внедорожник не смог припарковаться местные жители насторожились. А уж когда водитель иномарки вышел из машины, тут стало окончательно понятно - он сильно пьян. Мужик еле держался на ногах и не падал лишь потому, что держался за дверь авто.

В дело вмешались соседи. Подошли, поговорили — не помогло. Через несколько минут нетрезвый водитель задел проезжающую "Вольво", но далеко не уехал. Вокруг тачки собралась толпа, люди держали оборону у джипа и четыре часа, не давали ему сесть за руль. Как раз до приезда ГАИ, которые и оформили его под белы рученьки.

"Вот где сознательный народ!", "Спасли чью-то жизнь. А то бы тоже не вспомнил: был за рулем или нет!", "Соседи, которых не хватило Ефремову", - комментируют новость в сети.