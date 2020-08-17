У журналистов из пула Мишустина выявлен коронавирус COVID-19 во время работы с командой премьера на Дальнем Востоке

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17 августа 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

Xinhua, globallookpress.com

У нескольких журналистов из пула председателя правительства Михаила Мишустина выявлен коронавирус COVID-19 во время работы с командой премьера на Дальнем Востоке. Заболевшие журналисты, освещавшие рабочую поездку Мишустина по Дальнему Востоку, вернутся в Москву.

Сам премьер продолжит работу в регионе. «Коронавирус не обошел стороной журналистов, освещающих рабочую поездку Мишустина на Дальний Восток – под подозрением находятся по крайней мере пять журналистов, решается вопрос об их возвращении в Москву. Остальной пул продолжает движение по маршруту», – говорится в сообщении пула в Telegram.

В правительстве сообщили, что журналистов, работающих в пуле с Мишустиным, регулярно тестировали на коронавирус. И у пяти человек были выявлены положительные результаты тестов.

«Чтобы защитить их жизнь и здоровье были предприняты все необходимые меры, журналисты изолированы и находятся под контролем медиков. В ближайшее время будет организована их отправка в Москву под наблюдением врачей», – передает РИА Новости.

Михаил Мишустин ранее переболел коронавирусом.

В России учителей школ обяжут носить маски в целях профилактики коронавируса. Об этом рассказали на горячей линии Минпросвещения России.