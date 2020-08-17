Российские учителя школ будут носить маски в новом учебном году

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17 августа 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Маска. Фото: pixabay.com

В России учителей школ обяжут носить маски в целях профилактики коронавируса. Об этом рассказали на горячей линии Минпросвещения России.

При этом детей не будут заставлять носить средство защиты. Но, если педагог не будет на занятиях в маске, то родственники школьника могут обратиться в администрацию школы.

Известно: российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября исходя из эпидемической ситуации. Занятия в новом учебном году будут проходить в очном формате.

Ранее сообщалось: мэр Антальи заразился коронавирусом.