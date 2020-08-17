Российские учителя школ будут носить маски в новом учебном году
17 августа 2020, 14:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В России учителей школ обяжут носить маски в целях профилактики коронавируса. Об этом рассказали на горячей линии Минпросвещения России.
При этом детей не будут заставлять носить средство защиты. Но, если педагог не будет на занятиях в маске, то родственники школьника могут обратиться в администрацию школы.
Известно: российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября исходя из эпидемической ситуации. Занятия в новом учебном году будут проходить в очном формате.
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