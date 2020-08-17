Маркетолог объяснила, зачем перед покупкой нюхать школьную форму

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17 августа 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИР 24

костюм, pixabay.com

Маркетолог Екатерина Дворникова заявила, что перед покупкой школьную форму следует нюхать. Специалист также объяснила, по какой причине родителям необходимо совершать вышеуказанное действие.

Дворникова в беседе с телеканалом "МИР 24" уточнила, что если одежда имеет резкий запах, то приобретать ее для школьника не стоит. Кроме того, желательно приобретать форму нейтральных цветов, поскольку яркий оттенок означает наличие красителей, которые также могут иметь запах и провоцировать аллергию.

Родителям при покупке пиджаков, юбок и брюк для детей нужно обязательно просить сертификат и читать информацию на ярлыке. Качественная и комфортная одежда должна быть сшита из натуральных тканей с небольшим количеством синтетики, а подкладка и блузки – исключительно из хлопка и льна, поскольку они контактируют непосредственно с кожей.

Маркетолог посоветовала приобретать по два комплекта формы на каждый сезон, чтобы не возникло проблем в случае срочной стирки одежды или других непредвиденных ситуаций.