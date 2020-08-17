В НРК оценили предложение о введении дополнительного выходного родителям 1 сентября

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17 августа 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: День знаний, Anton Belitsky/globallookpress.com

Сопредседатель национального родительского комитета, руководитель Центра здоровье сберегающих технологий «Радомир» Юрий Оболонский прокомментировал предложение главы Института прогрессивного образования Анны Маркс о том, что ввести дополнительных выходной родителям первоклассников 1 сентября.

«Инициатива прекрасная, потому что по факту руководитель любого предприятия, не имеет значения государственного или частного, не всегда с удовольствием отпускал родителей 1 сентября. Родителям приходится отпрашиваться. Ведь это праздник, особенно для тех, чьи дети идут в первый класс», - высказал он радио Sputnik.

Оболонский отметил, что для семьи данное мероприятие – стресс, но положительного характера. По его словам, нужно собрать портфель и выглядеть по-праздничному.

«Если сделать это вместе, то всем будет спокойнее. Поэтому считаю, что и для детей, и для родителей это было бы большое подспорье, в том числе и с психологической точки зрения», - заключил он.