Коронавирус 17 августа: правительство предложит продлить выплаты медикам, массовая вакцинация в России будет с задержкой

Аргументы Недели → Общество 13+

17 августа 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 17 августа в мире коронавирус обнаружен у 21 858 987 человек. 779 383 зараженных, вылечились 14 757 300. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

• Оперативный штаб по борьбе с инфекцией назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев коронавируса. В Москве – 688, Санкт-Петербурге – 163, Московской области – 154, Свердловской области – 150, Ставропольском крае – 129 и Ростовской области – 129. «Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ – 0,0%, 2. Московская область, Республика Северная Осетия – 0,2%, 3. Москва, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Тульская область, Липецкая область, Забайкальский край, Чеченская Республика – 0,3%», – пояснили в ведомстве.

• Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что надбавки медикам за работу с больными COVID-19 могут продлить. Правительство обратиться с этим предложением к президенту, передаёт ТАСС. Напомним, что выплаты установили в апреле на три месяца, потом их продлили до конца лета.

• Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, когда начнется массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции в России. «Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой, только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдёт на пострегистрационное исследование», – пояснил он. По словам специалиста , задержка может продлится от двух-трех недель до месяца.

• Канадские учёные из Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета назвали лучшую ткань для защиты от коронавируса. Специалисты выявили, что попавшие на материал из стопроцентного хлопка частицы COVID-19 деградирует менее чем за сутки. Кроме того, они считают, что использование масок из данного материала наиболее безопасно и выгодно. Ученые отметили, что три слоя хлопковой ткани имеют такой же уровень защиты, как и профессиональная хирургическая одежда.

• Жители США стали чаще обращаться к пластическим хирургам из-за длительной самоизоляции. Отмечается, что люди стали чаще созваниваться по видеосвязи, и далеко не всем понравилось то, как они выглядят в кадре. «У меня никогда не было такого числа операций по подтяжке лица за одно лето, как в этом году», – рассказала пластический хирург Дайана Александер. Она отметила, что за 2,5 месяца провела более 250 процедур. Она рассказала, что все клиенты приходят с одной и той же жалобой: «Я созванивалась через Zoom, и, не знаю, что случилось, но я выгляжу ужасно».