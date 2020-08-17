Опубликована статистика по коронавирусу за сутки в России
17 августа 2020, 10:44[ «Аргументы Недели» ]
Оперативной штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число заражённых коронавирусом нового типа в России составило 927 745 человек. Об этом стало известно в понедельник, 17 августа.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 892 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 279 (26,1%) без клинических проявлений … Зафиксировано 55 летальных исходов ... полностью выздоровело 3 133 человека», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Москве – 690, Санкт-Петербурге – 159, Московской области – 153, Свердловской области – 141 и Ставропольском крае – 132.
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