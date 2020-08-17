В школах Мурманской области 1 сентября не будет торжественных линеек
17 августа 2020, 10:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Мурманской области из-за пандемии приняли решение начать учебный год в школах 1 сентября без торжественных линеек. Об этом в понедельник рассказала министр образования и науки области Анна Головина.
Она отметила, что формат Дня знаний в этом году будет обновлен с учетом защиты здоровья детей. В связи с запретом на проведение массовых мероприятий традиционные торжественные линейки проводиться не будут. Вместо них пройдет Урок Победы, посвященных 75-летию Победы и 35-летию присвоения Мурманску почетного звания «город-герой».
Учебный процесс во всех образовательных учреждениях будет организован в традиционном формате, но с соблюдением требований Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось: в Болгарии выявили минимальное за последние два месяца суточное число заражений COVID-19.
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