Сергунина: к успешно сдавшим ДКЭ студентам присматриваются ведущие компании

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17 августа 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В столице завершен добровольный квалификационный экзамен, сообщает официальный портал мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

В этом году его провели в онлайн-формате. Первый этап (тестирование) проходил с 20 марта по 26 июня, второй (решение практических кейсов) - с 1 по 31 июля.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, экзамен дает старшекурсникам возможность проверить уровень подготовки и обратить на себя внимание потенциальных работодателей. При этом компании-партнеры проекта могут найти талантливых и мотивированных сотрудников.

«По итогам тестирования и практической части партнеры экзамена начали отбор кандидатов для стажировок и возможного трудоустройства. К студентам, которые успешно справились с заданиями, присматриваются крупнейшие компании, в том числе международные», - сказала Сергунина.

По ее словам, во втором, практическом, этапе экзамена 282 участника набрали 18-20 баллов из 20 возможных. Наилучший результат показали 50 студентов. Среди них молодые специалисты, осваивающие профессии психолога, программиста, аудитора, системного администратора и финансового консультанта.

Во время этого экзамена учащиеся могли проверить уровень подготовки по 50 профессиям в области инженерии и строительства, маркетинга и коммуникационных технологий, экономики, финансов и аналитики, цифровых технологий, услуг для населения. Среди популярных специальностей у студентов оказались педагогика, журналистика, дизайн, менеджмент проектов, психология и предпринимательство.