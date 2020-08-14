Сергунина: музей ВДНХ и центр «Слово» можно будет бесплатно посещать по будням

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14 августа 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Центр славянской письменности "Слово", фото: соцсети

С 18 августа на главной выставке страны возобновляется акция «Бесплатные часы». Она будет действовать в центре славянской письменности «Слово» и музее ВДНХ. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы со ссылкой на слова заммэрэ Натальи Сергуниной.

«После вынужденного перерыва ВДНХ возвращает одну из самых популярных программ, запущенную еще в прошлом году, - бесплатные часы для посещения экспозиций. Со следующей недели можно будет бесплатно сходить в центр «Слово» и музей ВДНХ», - отметила Наталья Сергунина.

Вход будет свободным со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, понедельник - технический день. Билеты на посещение можно получить в кассах музейных объектов. Центр славянской письменности «Слово» располагается в отреставрированном историческом павильоне №58 «Земледелие».

Посетители центра «Слово», купившие, а также получившие билеты в ходе акции в будни, могут присоединиться к бесплатным обзорным экскурсиям. Их участники познакомятся с основными вехами истории письменности на Руси, узнают о первых алфавитах и древнейших литературных произведениях, дошедших до наших дней. Начало бесплатных экскурсий - в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30, место сбора - у касс. Продолжительность - 45 минут. Группы формируются по мере сбора желающих, но имеют ограничение по количеству участников - не более пяти человек. Чтобы обеспечить необходимую дистанцию между гостями, в самом павильоне могут одновременно находиться не более 50 человек.

В музее ВДНХ, который располагается в правом крыле арки главного входа, можно узнать, как создавалась и работала главная выставка страны, как формировался ее ансамбль и менялись экспозиции павильонов в разные годы. Количество посетителей - не более 20 одновременно.