Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве 17 августа

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17 августа 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Облака. Фото: pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, какая погода ожидается в Москве 17 августа.

Он отметил: в столице сегодня преимущественно переменная облачность, во второй половине дня местами, в частности, на юге, юго-западе области, возможен кратковременный дождь. Температура - плюс 21 - плюс 23 градуса в Москве, по области - от 19 до 24 градусов.

По словам синоптика, ветер будет северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление - 745 миллиметров ртутного столба, немного повысится, но это ниже нормы.

Ранее сообщалось: ученые выдвинули новую версию появления коронавируса COVID-19.