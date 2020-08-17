Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве 17 августа
17 августа 2020, 08:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, какая погода ожидается в Москве 17 августа.
Он отметил: в столице сегодня преимущественно переменная облачность, во второй половине дня местами, в частности, на юге, юго-западе области, возможен кратковременный дождь. Температура - плюс 21 - плюс 23 градуса в Москве, по области - от 19 до 24 градусов.
По словам синоптика, ветер будет северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление - 745 миллиметров ртутного столба, немного повысится, но это ниже нормы.
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