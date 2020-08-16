После пандемии люди стали чаще обращаться к пластическим хирургам

Аргументы Недели → Общество 13+

16 августа 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Девушка. Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах обнаружили внезапное последствие пандемии коронавируса. Из-за длительной самоизоляции люди стали чаще обращаться к пластическим хирургам.

Отмечается, что из-за отсутствия возможности люди стали чаще созваниваться по видеосвязи, и далеко не всем понравилось то, как они выглядят в кадре. «У меня никогда не было такого числа операций по подтяжке лица за одно лето, как в этом году», - рассказала пластический хирург Дайана Александер. Она отметила, что за 2,5 месяца провела более 250 процедур. Она рассказала, что все клиенты приходят с одной и той же жалобой: «Я созванивалась через Zoom, и, не знаю, что случилось, но я выгляжу ужасно».