После пандемии люди стали чаще обращаться к пластическим хирургам
16 августа 2020, 16:38[ «Аргументы Недели» ]
В Соединенных Штатах обнаружили внезапное последствие пандемии коронавируса. Из-за длительной самоизоляции люди стали чаще обращаться к пластическим хирургам.
Отмечается, что из-за отсутствия возможности люди стали чаще созваниваться по видеосвязи, и далеко не всем понравилось то, как они выглядят в кадре. «У меня никогда не было такого числа операций по подтяжке лица за одно лето, как в этом году», - рассказала пластический хирург Дайана Александер. Она отметила, что за 2,5 месяца провела более 250 процедур. Она рассказала, что все клиенты приходят с одной и той же жалобой: «Я созванивалась через Zoom, и, не знаю, что случилось, но я выгляжу ужасно».
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