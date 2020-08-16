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Аналитик оценил идею пополнения банковских карт на кассах магазинов

, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Аналитик оценил идею пополнения банковских карт на кассах магазинов
терминал, pixabay.com

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в воскресенье оценил идею пополнения банковских карт на кассах магазинов.

По словам Остапковича, если покупатель пополнит свою карту на кассе, а затем совершит покупку, то это создаст прозрачность в расчетах торговли.

Кроме того, по словам аналитика, внесение средств на счет непосредственно в магазинах можно назвать мировым трендом – во многих странах подобные операции проделываются уже давно. Георгий Остапкович, однако, видит проблему в том, что торговля понесет издержки в ходе поставки этих аппаратов. "Надо посмотреть эффект", – уточнил специалист.

ЕТ

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