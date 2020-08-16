Аналитик оценил идею пополнения банковских карт на кассах магазинов
16 августа 2020, 11:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в воскресенье оценил идею пополнения банковских карт на кассах магазинов.
По словам Остапковича, если покупатель пополнит свою карту на кассе, а затем совершит покупку, то это создаст прозрачность в расчетах торговли.
Кроме того, по словам аналитика, внесение средств на счет непосредственно в магазинах можно назвать мировым трендом – во многих странах подобные операции проделываются уже давно. Георгий Остапкович, однако, видит проблему в том, что торговля понесет издержки в ходе поставки этих аппаратов. "Надо посмотреть эффект", – уточнил специалист.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.