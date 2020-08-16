Россиянам могут разрешить пополнять карты непосредственно на кассах магазинов
16 августа 2020, 10:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 1
Утром в воскресенье стало известно, что Центральный банк РФ в настоящий момент прорабатывает возможность запуска системы по внесению наличных на карты непосредственно на кассах магазинов.
Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута полагает, что подобное нововведение будет востребовано, поскольку людям часто необходимо не только снять с карты наличные, но также пополнить счет или совершить другую операцию.
В Центробанке считают, что внедрение данного сервиса повысит доступность финансовых услуг в отдаленных и малонаселенных районах, где не так часто можно встретить банкоматы.
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