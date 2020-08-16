Россиянам могут разрешить пополнять карты непосредственно на кассах магазинов

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16 августа 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

терминал, pixabay.com

Утром в воскресенье стало известно, что Центральный банк РФ в настоящий момент прорабатывает возможность запуска системы по внесению наличных на карты непосредственно на кассах магазинов.

Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута полагает, что подобное нововведение будет востребовано, поскольку людям часто необходимо не только снять с карты наличные, но также пополнить счет или совершить другую операцию.

В Центробанке считают, что внедрение данного сервиса повысит доступность финансовых услуг в отдаленных и малонаселенных районах, где не так часто можно встретить банкоматы.