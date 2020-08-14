Сбербанк отменил бесплатные СМС-уведомления о денежных переводах

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14 августа 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Офис Сбербанка, Zamir Usmanov / globallookpress.com

В Сбербанке приняли решение об отмене бесплатных СМС-оповещений о входящих денежных переводах на дебетовые карты. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах российских интернет-СМИ.

Как пишет РИА Новости, в финансово-кредитном учреждении проинформировали, что названная выше функция останется бесплатной для клиентов, являющихся обладателями кредитных карт. Владельцам дебетовых карт, желающим пользоваться услугой, необходимо подключить «Мобильный банк».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Российской Федерации могут изменить размер прожиточного минимума. С соответствующим предложением выступили в министерстве труда и социального развития.