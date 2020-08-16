За сутки в РФ скончались 68 пациентов с коронавирусом

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16 августа 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Lukas Schulze/Keystone Press Agency

Утром в воскресенье, 16 августа, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за прошедшие сутки на территории России скончались 68 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа 11 пациентов умерли в Москве, а 10 – в Санкт-Петербурге. С начала пандемии в общей сложности жертвами коронавируса нового типа в России стали 15 685 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 4 969.