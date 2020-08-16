Синоптик объяснил, когда летняя жара вернется в Россию

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16 августа 2020, 08:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

фото: девушка лежит на траве, pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в центре европейской части России начнет налаживаться погода. По его словам, «жаркое лето» еще вернется.

«… со второй половины недели погода все больше будет напоминать летнюю. Днем воздух начнет прогреваться до +24…+26 градусов. В отдельные дни и до плюс 28 градусов. В целом неделя прогнозируется вполне комфортной, без осенних затяжных дождей», - пояснил он.

Вильфанд отметил, что до 19 августа дневные температуры будут выше 20 градусов, но ночи останутся холодными - от 8 до 13 градусов. Он добавил, что неделя прогнозируется вполне комфортной, без осенних затяжных дождей.

Однако купальный сезон в Московском регионе синоптик считает закрытым: «Сейчас в Москве-реке … температура воды уже 16 градусов, в Москве -17-18 градусов. Такая же в прудах и озерах. И теплее она вряд ли станет».