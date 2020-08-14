Синоптик назвал регионы РФ, где ожидается аномально теплая погода в ближайшие дни

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14 августа 2020, 08:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Облака. Фото: pexels.ru

Стало известно, в каких регионах России ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил: очень жарко будет на востоке Тюменской области и на западе Красноярского края. Там температура в ближайшее время установится выше нормы на 6-8 градусов.

Кроме того, Вильфанд добавил, что аномально тепло будет также на самом юго-востоке РФ: Амурская область, Еврейская автономная область, юг Хабаровского края и Приморье.

Ранее сообщалось: в Гидрометцентре пообещали москвичам скорое тепло.