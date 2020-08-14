В Гидрометцентре пообещали москвичам скорое тепло

14 августа 2020, 07:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, будет ли в Москве еще по-летнему теплая погода. Синоптик предупредил, что жителям и гостям столицы осталось ждать совсем недолго.
«В воскресенье уже будет другой характер погоды. Облаков будет немного, солнце будет прогревать подстилающую поверхность, дневная температура будет 22-23 градуса. Будет уже получше. Такой температурный фон около нормы», - заявил Вильфанд.
Он добавил, что в пятницу погода вновь начнет ухудшаться. Температура воздуха опустится на 3-4 градуса ниже нормы, при этом количество осадков сильно уменьшится.
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