В Гидрометцентре пообещали москвичам скорое тепло

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14 августа 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Термометр. Фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, будет ли в Москве еще по-летнему теплая погода. Синоптик предупредил, что жителям и гостям столицы осталось ждать совсем недолго.

«В воскресенье уже будет другой характер погоды. Облаков будет немного, солнце будет прогревать подстилающую поверхность, дневная температура будет 22-23 градуса. Будет уже получше. Такой температурный фон около нормы», - заявил Вильфанд.

Он добавил, что в пятницу погода вновь начнет ухудшаться. Температура воздуха опустится на 3-4 градуса ниже нормы, при этом количество осадков сильно уменьшится.