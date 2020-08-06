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Вильфанд предупредил, что в Москву скоро придет похолодание

, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вильфанд предупредил, что в Москву скоро придет похолодание
Термометр. Фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и гостей столицы, что им стоит готовиться к скорому похолоданию. По словам синоптика, температура воздуха в среднем будет ниже климатической нормы на 1 градус.

Вильфанд предупредил, что прочувствовать приближение осени можно будет уже с понедельника, 10 августа. Он отметил, что средняя дневная температура будет колебаться от 19 до 23 градусов. "Начиная с понедельника, температура понизится, и будет температурный фон примерно 19-23 градуса. Во вторник будет аналогичная ситуация. Это около и чуть ниже нормы - примерно на 1 градус", - сказал он. При этом есть вероятность дальнейшего похолодания.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, какую погоду ждать жителям столицы в августе.

АБ

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