Вильфанд предупредил, что в Москву скоро придет похолодание
6 августа 2020, 07:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и гостей столицы, что им стоит готовиться к скорому похолоданию. По словам синоптика, температура воздуха в среднем будет ниже климатической нормы на 1 градус.
Вильфанд предупредил, что прочувствовать приближение осени можно будет уже с понедельника, 10 августа. Он отметил, что средняя дневная температура будет колебаться от 19 до 23 градусов. "Начиная с понедельника, температура понизится, и будет температурный фон примерно 19-23 градуса. Во вторник будет аналогичная ситуация. Это около и чуть ниже нормы - примерно на 1 градус", - сказал он. При этом есть вероятность дальнейшего похолодания.
Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, какую погоду ждать жителям столицы в августе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.